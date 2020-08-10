С 1 октября в Кыргызстане вырастут пенсии. В Соцфонде рассказали, на сколько

С 1 октября в Кыргызстане повысятся пенсии. Социальный фонд вынес на общественное обсуждение проекты постановлений правительства об индексации базовой и страховой частей пенсии.

Чиновники предлагают повысить базовую часть на 100 сомов, если общий размер пенсии ниже величины прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год (4 тысячи 286,7 сома). По данным Соцфонда, такую получают в стране 261,8 тысячи (38 процентов) пенсионеров.

Страховую часть увеличат не менее чем на 200 сомов для тех, кто получает пенсию до 4 тысяч 286,7 сома, и не менее 360 сомов, если ее размер превышает эту сумму.

«По итогам предстоящей индексации базовой и страховой частей средний размер общей пенсии расчетно составит 6 тысяч 61 сом, что выше размера пенсии на момент повышения на 7 процентов, или на 397 сомов», — отмечается в документе.

По предварительным расчетам Социального фонда Кыргызской Республики, число пенсионеров на 1 октября 2020 года составит 689 тысяч человек.