В Кыргызстане сегодня работает всего 7,3 тысячи врачей

В настоящее время в Кыргызстане работают только 53 процента всех врачей в стране. Об этом на брифинге сообщила начальник управления человеческими ресурсами и оргработы Минздрава Айгуль Бообекова.

Она отметила, что, по данным Центра электронного здравоохранения, на начало года численность врачей составляла 13 тысяч 790 человек, среднего медперсонала — 33 тысячи 518 (работают 50 процентов), младшего — 12 тысяч 508 (работают 46 процентов).

Айгуль Бообекова добавила, что 10-14 процентов медиков входят в группу риска, еще 10-12 процентов не работают по болезни. «Кроме того, часть медработников находится в отпусках: трудовом, без содержания, по уходу за ребенком», — отметила она.