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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ВОЗ: В мире сейчас шесть вакцин от COVID-19 проходят клинические испытания

В мире сейчас шесть вакцин от новой коронавирусной инфекции проходят третью стадию клинических испытаний. Об этом на брифинге в Женеве заявил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, передает сайт ООН.

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По его словам, всего же в настоящее время в мире разрабатываются более 200 вакцин.

Призвав отказаться от «национализации» вакцин, глава ВОЗ подчеркнул, что выздоравливать и восстанавливаться в эпоху глобализации необходимо всем вместе и одновременно.

Тедрос Гебрейесус выступил за доступность будущей вакцины от коронавирусной инфекции для населения планеты, подчеркнув, что следует рассматривать такую вакцину как «общественное благо».

Представитель ВОЗ Майк Райн уточнил, что третья фаза клинических испытаний не означает, что вакцина уже почти готова. На этой стадии, по его словам, вакцина впервые вводится обычным людям в здоровом состоянии с тем, чтобы узнать, обеспечивает ли она защиту от инфекции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161859/
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