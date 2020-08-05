COVID-19 на Иссык-Куле. Кыргызстанцам нипочем риск заражения и призывы властей

Лето заканчивается. Многие кыргызстанцы, несмотря на пандемию и рост заболеваемости в регионе, ринулись отдыхать на Иссык-Куль. 24.kg решило проверить, как люди в условиях санитарных ограничений соблюдают элементарные правила собственной безопасности.

Фото 24.kg. Пляж пансионата «Золотые пески»

Журналист посетил два пансионата. Интересовали несколько деталей: как приехавшие на отдых люди соблюдают социальную дистанцию и как руководство здравниц заботится о своих отдыхающих.

Первый пляж — пансионат «Золотые пески». Он всегда популярен среди молодежи, второй — санаторий экономкласса «Береке». Сюда приходят загорать и купаться отдыхающие, которые облюбовали себе спальные места в частном секторе.

Ранее СМИ рассказывали, как европейские курорты в условиях ограничений встречают отдыхающих. Там все строго: лежаки расположены на расстоянии двух метров друг от друга и разделены между собой пластиковыми экранами. Любая еда на пляже запрещена, введены ограничения и для любителей выпивки. За этим строго следит персонал отелей и сотрудники службы безопасности. Не верилось, чтобы наши владельцы пансионатов приняли для себя все требования и смогли обезопасить туристов.

От увиденного на пляжах Иссык-Куля испытываешь состояние шока и безысходности.

В Бостери, несмотря на вспышку в районе коронавируса, народу под завязку. Местные зазывалы готовы предоставить номер в гостевом доме и накормить блюдами восточной кухни. Сам пансионат в пик сезона больше напоминает цыганский табор, чем зону отдыха, своей бесшабашностью и безудержным весельем. Пляж похож на растревоженный муравейник.

Зонтики от солнца простираются за линию горизонта и стоят вплотную друг к другу. Отдыхающие буквально лежат на головах друг у друга.

Пройти к воде сквозь обилие тел и окунуться в озеро для многих стало весьма проблематично. Никакой речи о соблюдении социальной дистанции в таких условиях просто быть не может. Среди толпы курортников нет ни одного человека, кто бы носил защитные маски. Ее здесь можно увидеть только на лицах местных торговцев и обслуживающего персонала.

«Нам нечего бояться, мы с мужем уже в городе переболели в легкой форме. Надеемся, что наш организм приобрел иммунитет», — говорит семейная пара.

О том, что мы можем быть источниками распространения вируса, мы как-то не задумывались. Отдыхающие

Таких отчаянных смельчаков здесь больше половины.

На пляже нет сотрудников службы безопасности или представителей администрации. Среди отдыхающих традиционно снуют торговцы кукурузой и копченой рыбой. Хотя в начале сезона предполагалось, что в зоны отдыха путь им будет закрыт. В условиях страшной антисанитарии они бойко реализуют свой товар курортникам.

Один из молодых людей долго присматривался к вязанке копченой рыбы. Он долго перебирал ее грязными руками, а потом отказался брать. Кто-то эту связку в конце концов купит.

В «Береке» отдыхающие живут своей размеренной жизнью. Здесь также никто не соблюдает социальную дистанцию. Отдыхают в основном семьями. Из частного сектора они приезжают утром на пляж на своих машинах. За 100 сомов охрана пансионата пускает их на территорию, они приносят с собой кучу сумок со всевозможной снедью. Все содержимое уничтожается уже ближе к обеду. Ворох отходов не умещается в небольшую урну, и к вечеру вся близлежащая территория напоминает свалку. Запах пищи привлекает свору голодных бродячих собак. Животные крутятся среди курортников. Здесь псы чувствуют себя так вольготно, что готовы вырвать понравившийся кусок прямо из рук. Но это опасное соседство не мешает людям загорать и купаться.

Дезинфекцию мест для отдыхающих, по всей видимости, не проводят. На двух пляжах людей в специальной защитной одежде с распылителями не было.

Внимание привлекла молодая женщина, мама двух маленьких детей. Она оказалась единственной, из всех присутствующих на пляже, чье лицо закрывала маска. «О коронавирусе сейчас говорят много. Страшно, что вокруг столько больных, а люди совсем не заботятся о своей безопасности. Кроме того, маска помогает мне от аллергии, да и лицо не так подвергается солнечному загару», — признается Мээрим.

Выводы неутешительные: борьбу с пандемией кыргызстанцы воспринимают, как назойливую муху. У нас напрочь отсутствует культура отдыха, чувства ответственности и самосохранения. Мы сами подвергаем себя излишней опасности.