Около трех тысяч кыргызстанцев вблизи Оренбурга ожидают возвращения домой

Более 3,5 тысячи кыргызстанцев и узбекистанцев, которые собрались на российско-казахстанской границе в Оренбургской и Самарской областях России, начали отправляться на родину. Об этом пишет «РИА новости» со ссылкой на правительство Оренбуржья.

Читайте по теме Застрявшие в России кыргызстанцы направились в сторону границы с Казахстаном

Уточняется, что граждан Кыргызстана уже начали переправлять через границу с Казахстаном. Общее число находящихся здесь кыргызстанцев — почти 3 тысячи человек. Около 500 граждан Узбекистана, также ожидающих возможности вернуться домой по предварительной договоренности, смогут пересечь границу 6 августа.

«Не впервые наша область становится площадкой, на которой оказываются в ожидании возможности вернуться домой введенные в заблуждение недостоверной информацией люди. Они устали, но ожидание заканчивается: в ближайшие дни они смогут отправиться домой», — цитирует пресс-служба правительства РФ губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

В правительстве региона рассказали, что в палаточном городке, где живут мигранты, много пожилых, беременных женщин и детей.

«Несмотря на то что решение вопросов пропуска через границу не в компетенции региональной власти, правительство области делает все возможное, чтобы помочь людям, введенным в заблуждение слухами о таможенном коридоре на границе с Казахстаном. Мы им подвозим воду, электричество», — проинформировали в ведомстве.