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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке продлили время работы для транспорта, кафе и торговых центров

В Бишкеке продлили время работы для некоторых хозяйствующих субъектов, а также изменен режим работы общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, соответствующее постановление подписал мэр столицы Азиз Суракматов, нововведения вступают в силу сегодня.

  • Городской пассажирский транспорт (автобусы, троллейбусы, маршрутки) работает в будние с 7.00 до 11.00 и с 14.00 до 23.00. В выходные дни — обязательная дезинфекция, транспорт курсировать не будет.
  • Торговые центры площадью свыше 100 квадратных метров — супермаркеты, торговые центры, дома, комплексы, сети магазинов — работают ежедневно с 7.00 до 00.00.
  • Кафе и рестораны, а также другие точки общественного питания — с 7.00 до 22.00, при этом разрешается работать службам доставки еды при строгом соблюдении санитарных норм, еда навынос без ограничения времени.
  • Столичные рынки работают пока так же — каждый день с 9.00 до 17.00.

В мэрии добавили, что объекты уличной торговли и услуг (батуты, точки проката велосипедов и другие); деятельность тойкана и увеселительных заведений (ночные клубы, бары, караоке-клубы и другие); детские игровые площадки и развлекательные заведения все еще запрещены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161500/
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