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Общество

Суд США отменил смертный приговор уроженцу Кыргызстана Джохару Царнаеву

Апелляционный суд США отменил смертный приговор уроженцу Кыргызстана Джохару Царнаеву за взрыв на Бостонском марафоне в 2013 году. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Уточняется, что 27-летний Джохар Царнаев будет отбывать пожизненное заключение, однако властям придется устроить еще один процесс, чтобы определить, следует ли его казнить.

Напомним, что жертвами взрывов у финишной черты Бостонского марафона 15 апреля 2013-го стали 3 человека, 264 получили ранения.

Начиненные взрывчаткой скороварки привели в действие Джохар Царнаев и его старший брат Тамерлан, погибший в перестрелке с полицией вскоре после взрывов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161391/
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