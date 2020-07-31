Когда на тебя смотрит голодный ребенок, а его нечем накормить. Четыре истории

Пандемия коронавируса и самоизоляция привели к тому, что многие представители уязвимых социальных групп остались один на один со своими трудностями.

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В Кыргызстане одной из таких групп традиционно являются матери-одиночки: женщин, воспитывающих детей самостоятельно и зачастую без какой-либо финансовой или психологической поддержки, очень много. Не все они получают алименты, а если и получают, то это мизерные суммы.

Журналист 24.kg поговорил с матерями, которые сами воспитывают и содержат детей, и узнал о том, как карантин сказался на их жизни. Все имена героинь изменены из этических соображений.

Только бы детей накормить, сама потерплю

Айжана одна воспитывает двоих детей. Они живут на съемной квартире гостиничного типа на окраине Бишкека. По словам женщины, ситуация с коронавирусом изменила ее жизнь кардинально.

«Во-первых, закрылся наш детский сад. Я не понимала, что делать дальше. Детей оставить не с кем. Я работаю в частной компании и получала до карантина около 30 тысяч сомов. Но вы представьте, что за двоих детей нужно оплачивать детсад, питание, аренду квартиры и коммунальные услуги. И до карантина жили от зарплаты до зарплаты, а во время ЧП стало совсем тяжело», — делится Айжана.

Отец детей выплачивал алименты, но на двоих детей выходило лишь 1 тысяча сомов. Недавно он вовсе уволился с официальной работы и пропал.

В режиме ЧП Айжана работала удаленно, из дома. Но, как отмечает женщина, денег на детей не хватало, пришлось занимать у знакомых, залезть в долги.

«В мае нас вызвали работать уже в офисе. Я не знала, что делать с детьми, кому их оставлять. Почему-то государство об этом не подумало, не создало условий. Из-за этого у меня была депрессия... Потом мне пришлось отправить дочь и сына к моей маме в село. Они до сих пор у нее. Ситуация очень сложная, зарплату снизили в несколько раз. Не знаю, что делать, если даже откроются детские сады, то смогу ли я оплачивать? Очень надеюсь, что ситуация с коронавирусом поскорее наладится и все вернется на круги своя», — заключила женщина.

Бактыгуль тоже живет в съемной квартире с двумя детьми. Она работала кассиром в одной из точек

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общепита. Зарплаты в 20 тысяч сомов и до карантина еле хватало. А в период пандемии семье пришлось совсем нелегко: Бактыгуль уволили, денег нет и приходится экономить даже на хлебе.

«Мне стыдно об этом говорить, но было так, что я просыпалась каждое утро с мыслями: лишь бы детей накормить, а я потерплю. До режима ЧП у меня была работа, но потом начались массовые сокращение и меня просто выбросили... Для меня это стало большим ударом. Из родных у меня здесь никого нет. Бывший супруг оставил нас, когда я родила второго сына, и больше не интересовался судьбой детей. Нас поддерживают соседи, знакомые. Я никогда не могла подумать, что окажусь в такой ситуации», — рассказывает женщина.

После снятия ограничений Бактыгуль нашла другую работу, приходится трудиться вдвое больше, чтобы прокормить детей и кое-что отложить на случай нового введение режима ЧП. «Одному сыну 5 лет, второму — 7. Я все время надоедаю соседям и прошу за ними присмотреть, пока буду на работе. Раньше они были в детском саду, я не переживала. А сейчас каждую минуту как на иголках, поскорее бы открылись садики, чтобы младшего отдать и хоть за него не беспокоиться», — говорит женщина.

Впереди еще школа

У Айданы одна дочь, теперь они тоже вместе живут в Бишкеке. Перед самым закрытием границ они успели вернуться из трудовой миграции в России.

«В РФ дочь оставляла соседям, с ними договаривалась, потому что нужно было ходить на работу. Было очень тяжело одной справляться с ребенком и работать, постоянно за нее переживала, поэтому решила вернуться на родину. Здесь в Бишкеке у меня нет своего дома. Живу у сестры, устроилась посудомойщицей в ресторан, но в связи с пандемией коронавируса все точки общепита закрылись. Поэтому осталась без работы. Сестра сейчас работает. Живем на ее зарплату. Она тоже не так много получает, к тому же у нее трое детей и она тоже воспитывает их одна. Очень тяжело», — говорит Айдана.

За все время нам помогли с гумпомощью только один раз, продуктов еле хватило на неделю. Айдана Кутманова

«Все время мы брали в долг, многим задолжали. Еще хорошо, что за квартиру не нужно платить. Сестра приютила. Бывали дни, когда нечего было есть. Иногда помогали соседи. В такой момент, когда дети голодные, ты забываешь о гордости, приходилось просить помощи у других. Сейчас у меня очень много долгов», — сетует женщина.

Айдана ждет, когда кафе и рестораны смогут работать в обычном режиме, как до пандемии. «Надо к школе кое-что купить. Долги раздать. Ситуация очень тяжелая», — говорит она.

Сложный выбор

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Когда в Бишкеке закрыли детские сады на карантин, Индира договорилась с воспитательницей, чтобы та присматривала за ее ребенком, пока женщина на работе.

«Несколько мамочек поступили так же. Нам пришлось пойти на этот шаг, потому что нужно было зарабатывать. Около месяца мы так сказать подпольно водили детей в детсад, пока кто-то нас выдал. Пришли люди «сверху» и пригрозили заведующей, что отберут лицензию, если она не закроет детское учреждение. В итоге нам пришлось забрать детей», — рассказывает Индира.

Она отмечает, что больше месяца сидит дома с ребенком: в офисе выявили зараженного коронавирусом и почти весь коллектив распустили. «Сейчас часть сотрудников вернулись с удаленки. Но я не знаю, куда пристроить ребенка, поэтому пока не могу работать. Если возьму сейчас отпуск без содержания, это сильно ударит по моему финансовому положению», — беспокоится женщина.

Как отмечает Индира, ей пришлось легче, чем остальным женщинам с детьми: от государства она

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получала гуманитарную поддержку несколько раз, плюс продуктовый пакет выделили на работе. «До недавних пор проблем с питанием не было. Я думаю, что они начнутся в ближайшее время, потому что либо мне нужно будет выйти на работу и непонятно, что делать с ребенком, либо я останусь с ним, но мы будем голодать и не сможем оплачивать коммунальные услуги», — говорит женщина.

Минздрав уверяет, что заболеваемость в стране пошла на спад. Официальные цифры, действительно, показывают некоторое снижение показателей. Но при этом власти предрекают вторую волну пандемии, которая может начаться ближе к осени. Как будут выживать наиболее уязвимые группы, неизвестно.

Пандемия коронавируса показала, насколько женщины, в одиночку воспитывающие детей, уязвимы и беззащитны перед глобальными вызовами. Сейчас продолжают оказывать им поддержку только волонтеры. Но вряд ли хватит их ресурсов на всех. Правительство должно обратить внимание и на эту часть общества. И помочь, не откладывая на потом.

P.S. Всем, кто желает помочь нуждающимся женщинам, воспитывающим детей в одиночку, редакция 24.kg готова предоставить контакты героинь статьи. Обращаться по номеру 0555312024 (WhatsApp).