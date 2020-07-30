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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Врачам Аламединского района не выплатили надбавки. Они обращаются к президенту

Правительство до сих пор не выплатило обещанные надбавки врачам, работающим во время ЧС и ЧП. Медики просят президента Сооронбая Жээнбекова обратить внимание на их проблему. Об этом 24.kg сообщила директор ОФ «Коалиция против туберкулеза» Индира Казиева, выступающая в защиту прав медработников.

По ее словам, она также работает семейным врачом в селе Таш-Добо и за свободные высказывания медиков там подвергают гонениям.

Мне ни за что дали два выговора, велели молчать. Сейчас сама болею пневмонией и просто в отчаянии.

Индира Казиева

Она заявляет, что врачи ГСВ, где она работает, с марта не получали ни доплат, ни гумпомощи. «Власти отчитались, что все нам раздали. Но придите в ГСВ Таш-Добо Аламединского района и у наших сотрудников спросите — ни врач, ни медсестра, ни санитарка ничего не получили, однако мы продолжаем принимать больных и сами болеем. Неизвестно, увидим ли доплаты, если выживем», — сетует медик.

Она признается: ей обидно за то, что кабмин их обманул. «Нам обещали выплатить из денег, поступающих от народа, но не выплатили. Милиционеры провели собрание и выдвинули требование: если им не выплатят надбавки, то они бросят работу. Правительство экстренно выплатило им доплаты. Мы в это время спасали больных, и нам было некогда, не стали таким путем идти и ждали решения вопроса. Однако, как оказалось, нами лишь воспользовались», — говорит Индира Казиева.

Она просит поднять базовый оклад с 5 тысяч сомов до 10-12 тысяч, отменить индикаторы оценки работы семейных врачей и оставить коэффициенты трудового участия (КТУ), как было.

«Нам не на что купить продукты и лекарства, нечем кормить детей. На 5 тысяч сомов в месяц не прожить. Индикаторы задерживаются вот уже по два-три месяца, а также идут миллионы комиссий, проверок, чтобы снизить показатели балла, чтобы выплачивать как можно меньше. Столько стрессов, проверок, карточек, звонков больным», — жалуется семейный врач.

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Медики неоднократно обращались к вице-премьер-министру Аиде Исмаиловой. Но реакции не дождались и поэтому просят главу государства Сооронбая Жээнбекова обратить внимание на их проблему.

«Мы от имени 209 врачей Бишкека и Чуйской области писали обращения, были встречи. Аида Исмаилова обещала взять этот вопрос под свой контроль. Мы также обращались к депутатам, в соответствующие комитеты, Минздрав, но, как видите, результата нет», — резюмировала Индира Казиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161173/
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