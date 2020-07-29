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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Партия «Бир Бол» обновила состав своего политсовета

Политическая партия «Бир Бол» обновила свой состав. Об этом сообщается на ее официальной странице в Facebook.

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Лидер политической организации Алтынбек Сулайманов объявил об обновлении состава политсовета.

«Исполнять требование общественности — обязанность каждого лидера партии. Сейчас народ хочет изменений и новых лиц. Мы прислушались и обновили состав нашей партии. Теперь наши ряды пополнились инициативными молодыми людьми и созидательной командой. Я могу ответственно заявить, что это неравнодушные, болеющие за родину граждане и знающие свое дело специалисты. В новом составе есть лидеры, которые имеют богатый международный опыт в сфере медицины, экономики, образования, культуры. С такой командой мы возьмем на себя бремя государства и претворим в жизнь новые прогрессивные идеи», — отметил Алтынбек Сулайманов.

По мнению общественности, для развития страны необходима сильная команда с чистыми и новыми взгядами. Пришло время переходить от слов к делу.

Алтынбек Сулайманов
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161019/
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