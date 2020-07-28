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Общество

Более половины бишкекчан не имеют возможности гулять в парках и скверах

Более половины жителей Бишкека не имеют возможности гулять в парках и скверах. Об этом говорится в исследовании, проведенном ОФ «Инициатива Арча».

В фонде отмечают, что актуальность пешей доступности к паркам и скверам в период пандемии имеет важное значение.

«Научно доказано, что ультрафиолет уничтожает природу вируса и способствует выздоровлению человека, а также минимизирует риски заражения. Кроме того, фитонциды, выделяемые зелеными растениями, обеззараживают воздух и положительно влияют на наш иммунитет», — подчеркивают в организации.

В столице, по данным ОФ, парки, скверы и бульвары занимают около трех процентов ее территории. Пеший доступ к ним есть только у горожан, проживающих на 37 процентах территории Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160935/
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