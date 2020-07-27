От пневмонии скончалась заслуженный деятель культуры Айгуль Мураталиева

Фото из интернета. Айгуль Мураталиева

Сегодня на 72-м году жизни от внебольничной пневмонии скончалась заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Айгуль Мураталиева. Об этом сообщает Министерство культуры.

Айгуль Мураталиева в 1959-м была принята на учебу в Ленинградское государственное хореографическое училище имени Агриппины Вагановой (ныне Академия Русского балета имени Агриппины Вагановой). В 1968 году по окончании хореографического училища была зачислена артисткой балета в Кыргызский государственный академический театр оперы и балета.

Свою трудовую карьеру начала во Фрунзенском хореографическом училище, где работала педагогом классического танца. С 2006 по 2017 год была художественным руководителем Бишкекского хореографического училища имени Чолпонбая Базарбаева. Выпустила не один десяток талантливых учеников. Ее выпускники с достоинством занимают свое место в театрах ближнего и дальнего зарубежья.

За значительный вклад в развитие хореографического искусства в 2006-м Айгуль Мураталиевой было присвоено почетное звание заслуженного деятеля культуры КР.