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Общество

В вузы Кыргызстана после первого тура поступили 10 тысяч 927 абитуриентов

В первом туре приема в вузы платформа «Абитуриент Online» зарегистрировала 30 тысяч 173 талона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, система рекомендовала к зачислению 17 тысяч 694 заявителя в 64 высших учебных заведения.

«Желание обучаться в выбранных вузах по заявленной специальности подтвердили 10 тысяч 927 абитуриентов. Из них 2 тысячи 301 будут обучаться на бюджетных местах, 8 тысяч 626 — на контрактных», — отметили в ведомстве.

Кандидаты на поступление получают два талона на каждый тур онлайн-приема. Один можно подать для обучения на бюджетной основе, один — на контрактной.

В ведомстве добавили, что прием абитуриентов в режиме онлайн обеспечивает безопасность поступающих, исключает их массовую концентрацию в университетах. Кроме того, студенты могут подавать документы в университет в цифровом формате из дома, что создает равные условия для поступающих, оптимизирует работу приемных комиссий в учебных заведениях, снижает их влияние на результаты конкурса.

Второй тур приема документов пройдет 27-29 июля, третий — 3-5 августа.

В Минобразования добавили, что в течение трех дней после каждого тура абитуриенты должны подтвердить желание обучаться в выбранном вузе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160762/
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