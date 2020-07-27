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Общество

Правозащитника Азимжана Аскарова похоронят в Узбекистане согласно его воле

Осужденный на пожизненное заключение и скончавшийся в тюрьме Азимжан Аскаров будет похоронен в Узбекистане. Об этом журналистам сообщила руководитель правозащитной организации «Бир дуйно — Кыргызстан» Толекан Исмаилова.

Результаты вскрытия тела будут известны сегодня, 27 июля. Вдова Азимжана Аскарова Хадича сообщила, что намерена исполнить желание мужа и похоронить его в Узбекистане.

Толекан Исмаилова рассказала, что коллеги скончавшегося правозащитника обратятся в посольство Узбекистана в Кыргызстане с просьбой оказать помощь в организационных вопросах.

Глава «Бир дуйно — Кыргызстан» намерена подать в суд на правительство в связи со смертью правозащитника в тюрьме, отметив, что в тюрьмах Кыргызстана немало заключенных, отбывающих срок без доказательств вины.

Азимжан Аскаров скончался в больнице ИК № 47 25 июля.

Азимжана Аскарова обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году. В 2016-м Комитет ООН по правам человека признал правозащитника жертвой пыток, все судебные решения по его уголовному делу — неправосудными и рекомендовал отпустить его. Однако Кыргызстан этим рекомендациям не последовал.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160759/
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