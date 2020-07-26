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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

От пневмонии скончалась завотделением бишкекской ГКБ № 1 Бегайым Исакова

От внебольничной пневмонии умерла заведующая терапевтическим отделением Городской клинической больницы № 1 Бишкека Бегайым Исакова. Об этом 24.kg сообщили ее коллеги.

из личного архива Исаковых
Фото из личного архива Исаковых. Бегайым Исакова

Бегайым Исакова родилась 6 июня 1956 года во Фрунзе. Кыргызский государственный медицинский институт окончила в 1979-м. Трудовую деятельность начала в 1979 году врачом-терапевтом в ГКБ № 1.

С 1996-го до последних дней жизни проработала заведующей отделением экстренной терапии в этой клинике.

Более 40 лет отдала профессии медика.

Отделение экстренной терапевтической службы, которым руководила Бегайым Исабековна, одним из первых приняло участие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160756/
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