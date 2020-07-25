30 июля в Кыргызстане будет объявлен Днем траура по погибшим от коронавируса

«31 июля мы будем праздновать Курман айт. А 30 июля будет объявлен Днем национального траура по всей стране», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в интервью радиостанции «Биринчи радио».

«Будет издан соответствующий указ. Еще раз выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших соотечественников. Трудности и невосполнимые потери каждого кыргызстанца эхом отзываются в моем сердце», — отметил он.

«Я хотел бы пожелать выдержки всем моим соотечественникам, пережившим утраты. Пусть земля будет пухом для всех умерших! Пусть Всевышний оберегает наш любимый Кыргызстан!» — заключил глава государства.