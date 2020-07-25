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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Региональные отделения ФОМС грозят врачам наказанием за просьбы о помощи

Региональные отделения Фонда обязательного медицинского страхования запрещают врачам обращаться к спонсорам с просьбами о помощи. Скрин письма распространяют в социальных сетях.

Документ направлен всем руководителям организаций здравоохранения Джалал-Абадской области. Подписано письмо главой территориального управления ФОМС Жыргалбеком Осмоналиевым. Оно появилось после того, как участились публичные обращения медиков с просьбой предоставить им медикаменты и средства индивидуальной защиты.

24.kg
Фото 24.kg. ФОМС запрещает врачам просить помощи у спонсоров

Глава Джалал-Абадского отделения ФОМС отмечает, что ведомство в первую очередь выделяет деньги на покупку лекарств и СИЗ для обеспечения не только текущих потребностей, но и для создания запасов на период от двух до шести месяцев.

За дальнейшее письменное обращение к спонсорам с требованиями помощи и публикации в социальных сетях, дискредитирующие деятельность правительства, руководители организаций здравоохранения будут нести персональную ответственность.

Жыргалбек Осмоналиев

В пресс-службе ФОМС 24.kg пообещали позже прокомментировать письмо.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160690/
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