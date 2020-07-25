Региональные отделения ФОМС грозят врачам наказанием за просьбы о помощи

Региональные отделения Фонда обязательного медицинского страхования запрещают врачам обращаться к спонсорам с просьбами о помощи. Скрин письма распространяют в социальных сетях.

Документ направлен всем руководителям организаций здравоохранения Джалал-Абадской области. Подписано письмо главой территориального управления ФОМС Жыргалбеком Осмоналиевым. Оно появилось после того, как участились публичные обращения медиков с просьбой предоставить им медикаменты и средства индивидуальной защиты.

Фото 24.kg. ФОМС запрещает врачам просить помощи у спонсоров

Глава Джалал-Абадского отделения ФОМС отмечает, что ведомство в первую очередь выделяет деньги на покупку лекарств и СИЗ для обеспечения не только текущих потребностей, но и для создания запасов на период от двух до шести месяцев.

За дальнейшее письменное обращение к спонсорам с требованиями помощи и публикации в социальных сетях, дискредитирующие деятельность правительства, руководители организаций здравоохранения будут нести персональную ответственность. Жыргалбек Осмоналиев

В пресс-службе ФОМС 24.kg пообещали позже прокомментировать письмо.