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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Как защитить себя от COVID-19. Интерньюс запускает информационную кампанию

Высокий рост заражения коронавирусом и пугающий уровень смертности говорят о том, что многие не до конца осознали опасность COVID-19. Представительство Интерньюс в Кыргызстане совместно с республиканским штабом запускает информационную кампанию для населения страны о самых важных мерах по профилактике опасной болезни и защите себя и окружающих.

«В созданных роликах на русском и кыргызском языках просто и доступно рассказывается о важных мерах профилактики, дезинфекции и предварительной защите себя и близких от вируса, что необходимо делать при появлении первых симптомов, куда звонить при ухудшении состояния и так далее», — отметили в организации.

В республике всего за весь период зарегистрировали 31 тысячу 247 случаев COVID-19, выздоровели 18 тысяч 38 человек, умерли — 1 тысяча 211.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160655/
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