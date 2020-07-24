«Кумтор Голд Компани» передаст в медучреждения 90 кислородных концентраторов

ЗАО «Кумтор Голд Компани» продолжает помогать в борьбе с коронавирусной инфекцией в Кыргызстане. Компания закупила 90 кислородных концентраторов, которые скоро передадут в медицинские учреждения Джети-Огузского и Тонского районов, города Балыкчи Иссык-Кульской области.

Первую партию медицинского оборудования из 38 кислородных концентраторов уже доставили в Кыргызстан и передали в регион. Распределение осуществят согласно койко-местам.

​Это лишь небольшая часть того, что делает компания «Кумтор» для борьбы с коронавирусом в Кыргызстане. В марте 2020 года «Кумтор Голд Компани» выделила финансовую помощь в размере $100 тысяч, которые направили на обеспечение необходимыми медицинскими средствами соответствующих структур и населения Иссык-Кульской области, задействованных в мероприятиях по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в области.

Фонд развития Иссык-Кульской области выделил 12 миллионов сомов на профилактику и недопущение распространения коронавирусной инфекции в Иссык-Кульской области. Фонд формируется из отчислений «Кумтор Голд Компани» в размере 1 процента от валового годового дохода компании.

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