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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Врач медцентра КГМА рассказал подробности происшествия с «воскресшим» мужчиной

Сотрудник медцентра КГМА Нурсултан Татыбеков рассказал 24.kg о том, что случилось в ту ночь, когда волонтеры Центра инициативной молодежи привезли к ним мужчину с алкогольной интоксикацией.

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По его словам, в 23.55 волонтеры привезли мужчину в учреждение и просили его принять.

«Волонтеры были буйные и угрожали расправой, если мужчину не примем. Но у него была алкогольная интоксикация, а не пневмония. В итоге нам пришлось его принять из-за настойчивости. Его госпитализировали на каталке, но по ступенькам он поднялся сам», — сказал Нурсултан Татыбеков.

По его словам, у мужчины остановилось сердце, и об этом передали по рации. «Волонтеры, которые его привезли, стояли на пропускном пункте и услышали это. Через некоторое время пациента реанимировали, и он начал себя неадекватно вести. Его доставили в наркологию в сопровождении сотрудников милиции. Однако той же ночью волонтеры написали на своих страницах, что мы виноваты в смерти человека. Утром я созвонился с девушкой-волонтером и рассказал, что мужчина жив, но видео все равно опубликовали», — рассказал Нурсултан Татыбеков.

Ранее волонтеры опубликовали видео, где утверждалось, что скончался мужчина, которого волонтеры в тяжелом состоянии подобрали на улице. На кадрах София-Айдана Мурзаева расплакалась и сообщала, что жителя «Ак-Орго» не удалось спасти из-за нехватки мест в больницах. Однако в МВД опровергли их слова, уточнив, что задыхающийся на руках волонтера мужчина не умер.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160374/
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