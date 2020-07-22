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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстан занял первое место в мире по количеству смертей от COVID-19

Кыргызстан занял первое место в мире по количеству новых случаев и смертей от COVID-19 за последние семь дней. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно изданию, количество новых случаев в республике за неделю достигло 16 тысяч 807, что составляет 266 случаев на 100 тысяч человек. Количество смертей — 930 (15 на 100 тысяч человек).

Следом за КР в списке по количеству случаев идут Оман (10 тысяч 319), Бахрейн (3 тысячи 238), Черногория (1 тысяча 94) и Панама (7 тысяч 57), а по количеству смертей — Чили (1 тысяча 608), Панама (199), Перу (1 тысяча 350) и Бразилия (7 тысяч 354).

Как отмечается, список был составлен, принимая во внимание общую численность населения стран и количество случаев на 100 тысяч человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160298/
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