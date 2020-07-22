О пожилых вспомнили, но не в штабе: помогать старикам будет Красный Полумесяц

Волонтерская группа Красного Полумесяца Кыргызстана начала посещать симптомных пожилых на дому, замеряя показатели и помогая держать их под контролем. Об этом 24.kg сообщили в организации.

«Волонтеры и сотрудники ведут ежедневный обзвон одиноких пожилых людей в Бишкеке, чтобы вовремя узнавать и реагировать на ухудшение их состояния. Среди наших подопечных есть те, у кого наблюдается полная симптоматика коронавирусной инфекции, и те, кто еще не болеет, но сильно переживает», — рассказали инициаторы помощи пожилым.

«Если вы знаете, что рядом с вами проживает одинокий пожилой, человек с инвалидностью или пациент с неизлечимым заболеванием, кому в эти дни нужна комплексная помощь, включая психологическую поддержку, позвоните на номер 0502300190. Заботясь друг о друге, мы сможем все преодолеть», — призывают волонтеры Красного Полумесяца.

Ранее в организации сообщали, что сотрудники будут выезжать и к гражданам, нуждающимся в срочной неотложной помощи. Выездная бригада полностью экипирована, в спецмашине скорой помощи есть кислородный концентратор, пульсоксиметр, дыхательные мешки Амбу и другое оборудование. Бригада состоит из двух человек и одного водителя.