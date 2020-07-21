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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке скончался врач-уролог, профессор Жаныбек Мамбетов

От коронавирусной инфекции в возрасте 59 лет скоропостижно скончался профессор, врач-уролог клиники «Мемориал» Жаныбек Мамбетов. Об этом сообщили в Национальном госпитале.

Елены Баялиновой
Фото Елены Баялиновой. Профессор, врач-уролог Жаныбек Мамбетов

Жаныбек Мамбетов родился 26 июля 1961 года в селе Тон Иссык-Кульской области. В 1984-м окончил Кыргызский государственный медицинский институт. В 1985 году начал работать врачом-урологом в Городской клинической больнице № 1. С 1991-го — главный врач Тонской районной больницы. С 1996 по 2002 год — врач-уролог, а затем заведующий отделением урологии ГКБ № 1. Начиная с 2002-го работал заведующим отделением урологии № 2 Национального госпиталя при Минздраве КР. Профессор кафедры урологии с 2006 года.

В Ошской городской больнице работал заведующим отделением урологии с 2017 по 2019 год. С 2019-го до последнего дня работал врачом-урологом клиники «Мемориал Бишкек».

Опубликовал около 115 научных работ, 1 монографию. Жаныбек Султанбаевич — автор пяти изобретений, также являлся членом Всемирной, Турецкой и Кыргызской ассоциаций урологов. У него осталось трое детей.

За вклад в развитие здравоохранения Жаныбек Мамбетов неоднократно награждался почетными грамотами, был отличником здравоохранения КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160209/
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