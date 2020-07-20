Чиновники Иссык-Куля купили авто во время пандемии? Ответ полпредства

Полпред правительства в Иссык-Кульской области и его заместитель Дамир Монолдоров во время пандемии купили два внедорожника Toyota Prado. Такую информацию распространяют пользователи социальных сетей.





В пресс-службе полпредства региона 24.kg сказали, что первый автомобиль купили еще в 2018 году за счет проекта, из госбюджета денег не тратили. «Вторая машина принадлежит проекту ЮНИДО по развитию сельского хозяйства и туризма в области. Проект работает в области с 2016-го. Авто временно пользуется первый заместитель полпреда», — рассказали в ведомстве.