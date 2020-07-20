Чиновники Иссык-Куля купили авто во время пандемии? Ответ полпредства

Полпред правительства в Иссык-Кульской области и его заместитель Дамир Монолдоров во время пандемии купили два внедорожника Toyota Prado. Такую информацию распространяют пользователи социальных сетей.
Активисты задаются вопросом, почему они так поступили, когда на всю область есть только один аппарат ИВЛ. «Если это действительно так, срочно начинаем требовать их отставки», — пишут пользователи.
В пресс-службе полпредства региона 24.kg сказали, что первый автомобиль купили еще в 2018 году за счет проекта, из госбюджета денег не тратили. «Вторая машина принадлежит проекту ЮНИДО по развитию сельского хозяйства и туризма в области. Проект работает в области с 2016-го. Авто временно пользуется первый заместитель полпреда», — рассказали в ведомстве.