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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Правозащитники просят не заключать людей под стражу из-за угрозы COVID-19

Коалиция против пыток направила письмо в Верховный суд с рекомендацией избирать для подозреваемых альтернативную меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

В организации отмечают, что распространение коронавирусной инфекции неумолимо растет и это вызывает обеспокоенность относительно плотности лиц, содержащихся в закрытых учреждениях КР (ИВС, СИЗО, колонии и тюрьмы).

Находящиеся под стражей и в местах лишения свободы подвергаются высокому риску заражения COVID-19 в условиях компактного размещения и ограниченных возможностей профилактики, включая невозможность соблюдения безопасной дистанции и изоляции.

Коалиция против пыток

В коалиции добавили, что суды при рассмотрении дел о выборе меры пресечения в большинстве случаев удовлетворяют ходатайства прокурора о заключении под стражу. «Суды пока достаточно редко используют меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества. Однако заявители в своих обращениях сообщают, что нередко решения о заключении под стражу судами обосновываются исключительно доводами ходатайств органов прокуратуры», — добавили в организации.

Коалиция считает, что активное избрание судами альтернативной меры пресечения позволит сдержать распространение вируса, защитить от него людей, находящихся в местах ограничения свободы, сотрудников уголовно-исполнительной системы и правоохранительных органов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160048/
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