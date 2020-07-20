Каждый пятый смертельный случай от COVID-19 произошел из-за позднего обращения

Каждый пятый смертельный случай от лабораторно подтвержденного COVID-19 произошел из-за позднего обращения. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

Он отметил, что за весь период всего от лабораторно подтвержденного коронавируса скончался 191 человек.

«Наш анализ показывает, что в 20 процентах смерть наступила в первый-второй день после госпитализации. Это означает, что поздно обратились или не смогли своевременно получить медицинскую помощь», — сказал чиновник.



Всего за весь период от коронавируса и внебольничной инфекции скончались 1 тысяча 37 человек.

Напомним, Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — код U07.2. Теперь она считается проявлением вируса.