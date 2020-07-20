Менять график и заниматься на воздухе. Как открывать школы в условиях COVID-19

Каким будет возвращение в школу во время пандемии COVID-19, рассказали в ЮНИСЕФ (регион Европы и Центральной Азии).

По данным детского фонда, число детей, возвращающихся в школу, постепенно растет. Более 70 стран объявили о своих планах по открытию школ, и в последние несколько недель сотни миллионов детей возобновили учебу. Однако более миллиарда учащихся по-прежнему не посещают школу из-за их закрытия на государственном уровне.

Школы следует открывать только тогда, когда это будет безопасно для учащихся.

Нельзя исключать того, что школы будут открываться на определенный период времени, а затем, в зависимости от местных условий, вновь закрываться. Из-за постоянно меняющейся ситуации власти должны проявлять гибкость и быть готовы адаптироваться к новым условиям, чтобы обеспечить безопасность каждого ребeнка.

Для предупреждения распространения COVID-19 в школах рекомендуется принять следующие меры: • гибкий график начала и окончания школьного дня; • гибкий график обеденных перерывов; • проведение занятий во временных помещениях или на свежем воздухе; • введение посменного обучения с целью уменьшения числа учеников в классе.

Обеспечение надлежащего водоснабжения и санитарно-гигиенических условий будет иметь решающее значение для безопасного открытия школ.

«Администрациям необходимо использовать все возможности для улучшения гигиенических мер, таких как мытье рук, соблюдение респираторного «этикета» (кашлять и чихать, прикрывшись локтем) и физического дистанцирования, уборка помещений и способы безопасного приготовления пищи. Административные работники и учителя должны быть обучены навыкам соблюдения физического дистанцирования и гигиенических правил в школах», — говорится в сообщении.

Напомним, из-за вспышки коронавируса последняя четверть 2019/20 учебного года в Кыргызстане прошла в дистанционном режиме. Оценки при подведении итоговых результатов не учитывали. От экзаменов выпускников также освободили. В каком формате начнется новый учебный год, чиновники Минобразования пока не говорят.