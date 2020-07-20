В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 34 человека. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, от лабораторно подтвержденного коронавируса скончались два человека, остальные — от подтвержденного клинически (внебольничной пневмонии) — 32.

Всего за весь период от коронавируса и внебольничной инфекции скончались 1 тысяча 37 человек.

Напомним, Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — код U07.2. Теперь она считается проявлением вируса.