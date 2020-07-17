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Общество

В Минздраве объяснили, почему машины скорой помощи оказались дорогими

Оборудование для новых реанимобилей, приобретенных Минздравом в рамках проекта Всемирного банка, специально подбиралось для оказания медицинской помощи в условиях пандемии. Об этом рассказал заведующий отделением реанимации Центра экстренной медицины Бишкека, внештатный специалист Минздрава Егор Борисов.

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Он отметил, что закупка предполагала два вида машин: реанимобили Ford для Бишкека, Джалал-Абада и Оша, и машины «Соболь» для работы в регионах, в сельской местности.
«Последние более просты в обслуживании, имеют большую проходимость», — отметил он.

Егор Борисов отметил, что большая часть стоимости автомобилей — это оборудование.

«Поскольку машины приобретались уже во время эпидемии, то упор делался на оборудование для поддержки дыхательной системы: это и кислородное оборудование, ИВЛ — в Ford. Плюс есть дорогостоящее оборудование, например, дефибрилляторы. Данные автомашины позволяют оказывать экстренную помощь пациентам, у которых есть угроза для жизни. Они подготовлены, чтобы и в дальнейшем могли оказывать всю необходимую помощь пациентам», — отметил он.

Егор Борисов добавил, что в тендере приняли участие четыре участника.

«Потом, надо понимать, что закупка машин скорой помощи — это серьезный и трудный процесс, подробно составляется спецификация, медицинское оборудование. Мы закладывали спецификации и оборудование высокого качества, которые не сломаются через месяц. По стоимости не может быть никаких претензий. Машины скорой помощи всегда дорогие», — сказал он.

Завотделением реанимации прокомментировал сообщения пользователей социальных сетей, выкладывающих стоимость машин скорой помощи с разных сайтов.

«Там указывается только стоимость самого транспортного средства, без оборудования, без учета прочих расходов», — отметил он. 

Напомним, Минздрав в рамках проекта Всемирного банка «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане» приобрел 13 машин скорой помощи за $764 тысячи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159824/
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