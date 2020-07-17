В Бишкеке от коронавируса скончался врач инфекционной больницы Шайназар Закиров

В Бишкеке сегодня от COVID-19 скоропостижно скончался врач Республиканской клинической инфекционной больницы Шайназар Закиров. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

Доктору было 53 года. У него осталось трое детей.

Фото пресс-центра Минздрава. Врач-инфекционист Шайназар Закиров

В 1996 году Шайназар Закиров начал работать врачом-педиатром в Кара-Суйской центральной районной больнице Ошской области. Начиная с 2012 года работал врачом инфекционистом в Республиканской клинической инфекционной больнице.

В марте 2020 года был откомандирован в южный регион для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. С июня 2020-го работал в кыргызско-турецкой больнице врачом-инфекционистом.