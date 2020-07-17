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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Оше скончалась замдиректора межобластной объединенной клинической больницы

В Оше скончалась заместитель директора межобластной объединенной клинической больницы, заслуженный врач Кыргызстана Темиркан Жарматова. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, причиной смерти стало осложнение от коронавирусной инфекции. Темиркан Жарматовой было 64 года.

Темиркан Жарматова пришла в межобластную больницу интерном в 1979 году, потом работала в отделении нефрогематологии. В 1994-м назначена заместителем директора по лечебной части.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Вручение государственных наград, январь 2020 года

«За время трудовой деятельности Темиркан Досатовна прошла путь от врача до заместителя директора, в ходе которого она как профессиональный специалист и успешный организатор внесла неоценимый вклад в развитие и укрепление статуса больницы как одного из лучших специализированных медицинских учреждений региона. При ее непосредственном участии и инициативе были открыты ряд новых отделений, в том числе гепатологии, которое она возглавила в 2014 году», — отметили в ведомстве.

С ноября 2018 года Темиркан Жарматова работала заместителем директора по лечебной части. В декабре 2019 года ей присвоено звание «Заслуженный врач Кыргызской Республики».

У врача остались две дочери.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159757/
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