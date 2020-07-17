Каждый день в Кыргызстане начинается со сводок Минздрава о скончавшихся от коронавируса и внебольничной пневмонии. На сегодня в республике зарегистрировано 12 тысяч 498 случаев заражения COVID-19. По официальным данным, умерли от коронавируса 167 человек, а от внебольничной пневмонии — 612.

Тем временем среди населения остается без ответа множество вопросов о новом вирусе, охватившем весь мир. Насколько эффективны препараты против COVID-19, которые начали использовать в США и России? Почему у нас в стране резко увеличилось количество смертей от внебольничной пневмонии? Насколько эффективны меры, принимаемые чиновниками для сдерживания распространения COVID-19? На эти и другие вопросы 24.kg ответил врач Эркин Джаманбаев. Он несколько месяцев назад уехал из Бишкека в Словакию и сейчас работает в Центре нейрореабилитации.

Фото Эркина Джаманбаева

— Почему вы считаете, что при заражении COVID-19 нельзя принимать ремдесивир и авифавир, хотя США и РФ официально разрешили своим гражданам с коронавирусом эти препараты? ВОЗ также называет ремдесивир пока единственным обнадеживающим лекарством от нового вируса.

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— Ремдесивир вошел в группу условно разрешенных препаратов в ряде государств при тяжелых случаях COVID-19 для госпитальной терапии. Исследования только начались. Пока что есть отдельные публикации в медицинских журналах о том, что он может снизить смертность у критически и тяжелобольных пациентов. Но производство ремдесивира исключительно ограничено. Вся текущая и будущая продукция уже выкуплена. Очередь Кыргызстана вряд ли наступит. К тому же пять ампул этого лекарства на курс терапии стоят $2 тысячи 340. Западный мир со страховой медициной может себе это позволить. В КР же это станет очередным классовым неравенством. У нас цена может вырасти до $10 тысяч за счет известной фармацевтической мафии. Купить смогут только богатые, а у нас это, как правило, коррупционеры и воры.

Ремдесивир также вызывает тяжелые осложнения. Больницы, лаборатории и медперсонал должны быть готовыми к работе с осложнениями. Эркин Джаманбаев

Авифавир — российское название японского препарата от гриппа.Фавипиравир — беспощадный русский маркетинг в попытках хоть что-то заработать на волне пандемии. Не получилось протолкнуть «фуфломицин» — арбидол. Сейчас заталкивают на рынок авифавир. Хотя оригинальный препарат фавипиравир испытали в Китае, Италии и США при терапии коронавируса и не нашли его эффективности.

— В Кыргызстане резко увеличилось число больных и умерших от внебольничной пневмонии. Чем это обусловлено?

— Это очередная политическая манипуляция в русскоязычном мире на территории СНГ. Нигде в мире, кроме России, Казахстана и Кыргызстана, не разделяют во время пандемии COVID-19 и внебольничную пневмонию.

Очевидно, что пневмония является прямым следствием коронавирусной инфекции с формированием затем вирусной. Эркин Джаманбаев

На фоне угнетения клеточного иммунитета возникает развитие вторичной инфекции в легких и других органах. Помимо пневмонии, возникает тромбоэмболическое поражение сосудов легких, а также васкулит сосудов и пневмонит как осложнение COVID-19. А высокая смертность обусловлена рядом факторов:

тотальное несоблюдение эпидемиологического режима населением и публичными организациями;

ятрогенная (ухудшение физического или эмоционального состояния человека, ненамеренно спровоцированное медицинским работником) смерть, вызванная введением в организм больного дичайших смесей препаратов, не то, что не показанных, но и прямо противопоказанных;

работа медперсонала определяется не медицинской целесообразностью, а идиотизмом чиновников;

нехватка базовой медицинской инфраструктуры, медперсонала и препаратов.

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— Кроме причин, которые я уже назвал, молодежь — это та категория общества, которая страдает интеллектуальным нигилизмом: «Нет коронавируса», «Я молодой и сильный», «Мне на все наплевать»... Как следствие, именно эта возрастная группа массово нарушала режим изоляции и другие меры предупреждения распространения инфекции.

Они к тому же обращаются в медицинские учреждения слишком поздно. Эркин Джаманбаев

— С начала распространения коронавируса в правительстве приняли решение дезинфицировать улицы, рынки. Для этих целей тратятся миллионы сомов из госбюджета. ВОЗ же не рекомендует делать этого, так как улицы и тротуары не накапливают и не передают новый вирус. Поделитесь вашим мнением по этому поводу.

— Мы все знаем, что многие чиновники отличаются исключительно низким интеллектом и крайне выраженной любовью к деньгам. Комментировать их действия даже нет смысла.

— Недавно начальник управления общественным здравоохранением Айнура Акматова рассказала, что страх и паника при коронавирусе приводят к пневмонии. Действительно ли это так?

— Полагаю, ей нужно опубликовать свои исследования в медицинских журналах, у нее есть шанс получить Нобелевскую премию за открытие новой причины пневмонии.

Фото из личного архива Эркина Джаманбаева. В Стамбуле на Международном конгрессе медицинского туризма с сирийским врачом Угуром Алканом

— В каких случаях необходимо сделать компьютерную томографию легких?

— Только по назначению врача, а не по своему усмотрению.

— Кыргызстанцы сейчас массово скупают кислородные концентраторы. В каких случаях он показан, а когда следует подключать аппарат искусственной вентиляции легких и мембранный оксигенатор?

— Концентратор кислорода может быть полезным больным с хроническими обструктивными заболеваниями легких, к примеру, астма, обструктивный бронхит, фиброз легкого и прочее. Аппарат ИВЛ нужен в тех случаях, когда человек не может самостоятельно дышать или его дыхание не обеспечивает естественный газообмен.

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А мембранного оксигенатора на сегодня в республике нет. Это искусственное легкое, венозная кровь забирается у пациента, идет в аппарат, там насыщается кислородом под давлением и вводится снова человеку. Это единственный способ обеспечить организм кислородом у больного с пораженными легкими. Никакой аппарат ИВЛ и тем более концентратор в этой ситуации не помогут.

— Почему тогда его не привозят в КР? Сильно дорогой?

— Вопрос даже не в цене, а в том, что никто не слушает профессиональных реаниматологов. Все ведутся на популизм. Кроме того, в стране всего около сотни реаниматологов-анестезиологов. Их физически не хватит на обслуживание ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). И да, стационары у нас не приспособлены. Сколько в государстве отделений интенсивной терапии? Сколько там коек? Никто понятия не имеет. Даже без этой эпидемии в стране был дефицит реаниматологов-анестезиологов на обычные операции, ДТП, отравления и прочее. А сейчас и подавно.

— Можно ли самостоятельно использовать концентраторы кислорода? Что нужно учитывать при его применении?

— Да, можно. Нужно учитывать концентрацию кислорода, объем подачи и тип маски. Следует контролировать парциальное давление СО2 и О2 в крови, кислотно-щелочной баланс и соотношение электролитов.

— Есть ли вероятность того, что Кыргызстан ввиду низкого экономического уровня и бедности в будущем не сможет получить уже существующие или же новые вакцины против коронавируса, что в результате приведет к еще большей смертности населения?

— Кыргызстан уже получил достаточно средств несколько месяцев назад. Что касается новых препаратов и будущих вакцин, полагаю, что республика может получить небольшие подарки в ограниченном количестве, которые тут же будут разворованы.

— Вы, будучи за границей, активно следите за происходящим в стране. Как оцениваете борьбу правительства с коронавирусом?

— Я не только не вижу «борьбу правительства с коронавирусом», а даже каких-то конструктивных и позитивных действий. На мой взгляд, они занимаются прямой диверсионной деятельностью.

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— Допустите такую мысль, и вы поймете, что делать: пошла одновременно эпидемия легочной чумы и вируса Эбола в Кыргызстане. Весь медперсонал погиб. Границы перекрыты. Ваши действия? Первое, что нужно сделать, — это полная изоляция и дистанция. Второе — дезинфекция и средства индивидуальной защиты. Не об этом ли весь мир постоянно твердил? Появились симптомы. Самоизоляция и лечение строго по протоколу. Вы же не будете экспериментировать при терапии чумы?

— Расскажите, как в Словакии борются с коронавирусом?

— Тут особо и не было борьбы с вирусом. Правительство создало штаб из вирусологов, эпидемиологов, специалистов организации здравоохранения и других. Все их рекомендации правительство оформляло в свои решения. Граждане прямо исполняли все указания. Эпидемии не было. Страна прекрасно вышла из ситуации и уже открыла границы для 20 государств.