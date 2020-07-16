Вслед за теледивой помощи у Владимира Путина попросили политологи Кыргызстана

Группа кыргызстанских политологов направила открытое письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать республике помощь.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Мы, политологи Кыргызстана, которые в течение многих лет индивидуально и коллективно стремимся в меру своих возможностей оказывать влияние на общественное мнение и политику нашего государства, высказывая свое видение внутренних и международных процессов, и высказывая свои рекомендации, обращаемся к вам. Сейчас наша страна столкнулась с реальной опасностью гуманитарной катастрофы в связи с усугубляющимся ростом пандемии», — говорится в тексте.

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Политологи просят Владимира Путина обеспечить кыргызстанцев новым лекарственным препаратом, который разработали и успешно протестировали российские ученые.

Письмо подписали Кайрат Осмоналиев, Марс Сариев, Бакыт Жумагулов, Павел Столяренко и другие.

Ранее к российскому лидеру обратилась и Ассоль Молдокматова. Она распространила запись видеообращения с просьбой к Владимиру Путину оказать помощь Кыргызстану, где не хватает аппаратов ИВЛ, лекарств и врачей.