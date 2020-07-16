За какую зарплату работают врачи Иссык-Куля, рассказал волонтер. За мизерную

Предприниматель Эрик Абдыкалыков, который в это сложное время работает волонтером, показал трех иссык-кульских врачей, работающих на передовой борьбы с COVID-19, и рассказал их истории.

Хирург Иссык-Кульской территориальной больницы Талант Такенеев работает в красной зоне. Он спасает людей. Стаж работы составляет 12 лет. Его зарплата — чуть больше 5 тысяч сомов.

«Талант Такенеев работает и заместителем директора в больнице. Разрывается между всеми больницами города, так как сейчас не хватает кадров, и он просто не может оставаться в стороне», — рассказал Эрик Абдыкалыков.

Фото Эрика Абдыкалыкова. Хирург Талант Такенеев

Врачу Зайракан Асанкожоевой 61 год. По словам автора снимка, она единственный врач в селе Сары-Ой, где проживает 1 тысяча 390 жителей. Принимает пациентов с раннего утра до позднего вечера. У Зайракан Асанкожоевой 40 лет стажа.

Зарплата врача из Сары-Ой составляет 7 тысяч 500 сомов в месяц.

Фото Эрика Абдыкалыкова. Врач Зайракан Асанкожоева

Врач-реаниматолог Эдильбек Жекшеналиев в профессии три года. Его зарплата составляет 8 тысяч 300 сомов. Он 45 дней подряд работал в красной зоне в одной из больниц Бишкека. После, не уходя на отдых, поехал на Иссык-Куль. Говорит, что не смог оставаться в стороне, когда малая родина находится в беде.

Фото Эрика Абдыкалыкова. Врач-реаниматолог Эдильбек Жекшеналиев

Эрик Абдыкалыков рассказал 24.kg, что фотографировал своих героев во время поездки в регион в рамках проекта «Помощь Иссык-Кулю». Активисты снимают видеоролик о врачах, нуждах, состояниях местных больниц, чтобы показать реальную картину во время пандемии.

«Видя сложную ситуацию на Иссык-Куле, решил сделать фандрайзинг. Для того чтобы он был успешным, решил поехать непосредственно в область и заснять видео о реальном происхождении дел. Поговорить с врачами, чтобы люди услышали о проблемах местных медучреждений из первых уст. Как видео будет готово, запустим сбор средств. Мне в этом помогает член киберспортивного клуба Virtus.pro, который популярен в СНГ. Мы хотим призвать русский сегмент киберспорта оказать поддержку Кыргызстану в борьбе с коронавирусом», — рассказал Эрик Абдыкалыков.

Впечатления от увиденного в больницах Иссык-Куля ужасные, признается волонтер.

Люди за гроши работают. Так или иначе они заразятся, ведь никаких условий нет, СИЗ нет. Боятся что-что говорить из-за страха потерять работу. Эрик Абдыкалыков

Он надеется, что после видеоролика люди осознают, насколько ситуация серьезная и страшная в больницах Иссык-Кульской области, и окажут помощь.