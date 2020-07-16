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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

«Сорос — Кыргызстан» передал 261 комплект средств индивидуальной защиты медикам

Фонд «Сорос — Кыргызстан» передал 261 комплект средств индивидуальной защиты для врачей госпиталя КГМА по лечению пациентов с COVID-19 при вузе на сумму $4 тысячи 500 ($3 тысячи 250 выделили из ресурсов чрезвычайного фонда и $1 тысячу 250 собрали из личных средств сотрудников).

В организации проинформировали, что, опираясь на последний прогноз распространения COVID-19 в республике, считают необходимым экстренно разворачивать дополнительные мощности для лечения населения.

«Сорос — Кыргызстан» мобилизует ресурсы и рассматривает возможность расширенной поддержки госпиталю.

Специалисты Фонда «Сорос — Кыргызстан» призывают каждого гражданина страны строго соблюдать меры безопасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159607/
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16 июля, четверг
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