Поступающим в вузы по контракту снизили пороговый балл ОРТ до 105

Абитуриентам, желающим поступить в вузы по контракту, снизили пороговый балл ОРТ до 105, за исключением медицинских и фармацевтических специальностей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, такое решение принято с учетом обращения Ассоциации высших учебных заведений Кыргызстана, депутатов на заседаниях Жогорку Кенеша, а также по просьбам родителей и самих абитуриентов.

Установление порога в 105 баллов устраняет барьеры для поступления и расширяет возможности абитуриентов. Министерство образования и науки

Для тех, кто подает заявку на зачисление в вузы на бюджетной основе, пороговый балл остался прежним — 110.

Прием абитуриентов в высшие учебные заведения Кыргызстана в этом году будет проходить в онлайн-режиме. Для этого разработана система «Абитуриент Online».