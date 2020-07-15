20:10
USD 77.51
EUR 87.98
RUB 1.09
Общество

Поступающим в вузы по контракту снизили пороговый балл ОРТ до 105

Абитуриентам, желающим поступить в вузы по контракту, снизили пороговый балл ОРТ до 105, за исключением медицинских и фармацевтических специальностей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, такое решение принято с учетом обращения Ассоциации высших учебных заведений Кыргызстана, депутатов на заседаниях Жогорку Кенеша, а также по просьбам родителей и самих абитуриентов.

Установление порога в 105 баллов устраняет барьеры для поступления и расширяет возможности абитуриентов.

Министерство образования и науки

Для тех, кто подает заявку на зачисление в вузы на бюджетной основе, пороговый балл остался прежним — 110.

Прием абитуриентов в высшие учебные заведения Кыргызстана в этом году будет проходить в онлайн-режиме. Для этого разработана система «Абитуриент Online».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159589/
просмотров: 339
Версия для печати
Материалы по теме
В академии физкультуры абитуриенты сдают документы очно: с риском для здоровья
В Кыргызстане 97 учеников школ стали победителями альтернативной олимпиады
С 13 июля в онлайн-режиме начнется зачисление абитуриентов в спузы Кыргызстана
Поступление в вузы. Как в этом году подавать документы на зачисление
В Кыргызстане зачислять студентов в вузы будут в формате онлайн
С правом на ошибку. Как абитуриенту выбрать вуз
Чтобы не нарушались права. Институт омбудсмена будет наблюдать за ходом ОРТ
Лето — пора поступать: топ-10 вузов страны, которые выбирают выпускники
Как повышают квалификацию учителей, чтобы не было стыдно за их уроки
Раз в пять лет недостаточно. Минобразования — за непрерывное развитие учителей
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Выборы-2020. Какая из&nbsp;зарегистрированных партий самая известная? Опрос Выборы-2020. Какая из зарегистрированных партий самая известная? Опрос
COVID-19&nbsp;в Кыргызстане. Пять медиков умерли от&nbsp;коронавируса COVID-19 в Кыргызстане. Пять медиков умерли от коронавируса
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;двусторонней пневмонии скончались два прокурора В Кыргызстане от двусторонней пневмонии скончались два прокурора
Бизнес
Витамин D&nbsp;против коронавируса: помогает&nbsp;ли &laquo;солнечный&raquo; витамин? Витамин D против коронавируса: помогает ли «солнечный» витамин?
Телевидение aitv: более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение aitv: более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Бесплатная связь от&nbsp;MegaCom для медиков страны Бесплатная связь от MegaCom для медиков страны
&laquo;Салих ЛТД&raquo; передала машину скорой помощи и&nbsp;СИЗ для поликлиники в&nbsp;селе Ленинском «Салих ЛТД» передала машину скорой помощи и СИЗ для поликлиники в селе Ленинском
15 июля, среда
20:00
Сегодня в рубрике «Официально» Сегодня в рубрике «Официально»
19:56
Минздрав: Врач Наццентра кардиологии совершил суицид
19:40
Выброшенные маски могут спровоцировать вторую волну коронавируса
19:28
Партию парацетамола пытались вывезти из Кыргызстана в Казахстан
19:21
В больницах и стационарах Ошской и Баткенской областей установили генераторы