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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Мэр Таласа отказался от покупки автомобиля и направит деньги в стационары

Мэр Таласа Айдарбек Джузупбеков отказался приобретать новую служебную машину, а деньги, предусмотренные в бюджете на покупку авто, решил направить в дневные стационары города. Об этом 24.kg сообщил сам чиновник.

По его словам, в бюджете Таласа на приобретение служебного автомобиля заложено 700 тысяч сомов. «У нас старый автомобиль Mercedes Benz, 1995 года выпуска, он уже в плохом состоянии на самом деле. Но вчера на сессии депутатов городского кенеша я предложил не покупать авто, а деньги направить в стационары. Хотим закупить лекарственные препараты, нужно кормить медперсонал, который работает там. Депутаты поддержали мое предложение», — рассказал Айдарбек Джузупбеков.

Отметим, в Таласе на 15 июля коронавирус выявили у 45 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159549/
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