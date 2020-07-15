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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В СИЗО ГКНБ объявлен карантин. Никого не пускают

В СИЗО ГКНБ объявлен карантин. Об этом 24.kg сообщил юрист Сергей Слесарев.

По его словам, отменены все свидания и посещения. В следственный изолятор не пускают ни адвокатов подследственных, ни правозащитников, которые осуществляют мониторинг нарушений прав находящихся под арестом.

«Как здоровье моего подзащитного Алмазбека Атамбаева, мне неизвестно. Я сам на больничном нахожусь. Врачи диагностировали пневмонию», — сказал он.

Сергей Слесарев не знает, кто из заключенных СИЗО ГКНБ болен. В ГКНБ комментариев по этому поводу не дают. 

Отметим, ранее сообщалось, что в следственном изоляторе болеют 11 сотрудников. Но ГКНБ эти сведения не подтвердил. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159451/
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