В СИЗО ГКНБ объявлен карантин. Никого не пускают

В СИЗО ГКНБ объявлен карантин. Об этом 24.kg сообщил юрист Сергей Слесарев.

По его словам, отменены все свидания и посещения. В следственный изолятор не пускают ни адвокатов подследственных, ни правозащитников, которые осуществляют мониторинг нарушений прав находящихся под арестом.

«Как здоровье моего подзащитного Алмазбека Атамбаева, мне неизвестно. Я сам на больничном нахожусь. Врачи диагностировали пневмонию», — сказал он.

Сергей Слесарев не знает, кто из заключенных СИЗО ГКНБ болен. В ГКНБ комментариев по этому поводу не дают.

Отметим, ранее сообщалось, что в следственном изоляторе болеют 11 сотрудников. Но ГКНБ эти сведения не подтвердил.