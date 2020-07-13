Столица засыхает. Когда восстановят полив, рассказали в Бишкекзеленхозе

Бишкекчане продолжают присылать в редакцию сообщения о том, что во многих районах в арыках нет воды, засыхают деревья. Листва начала опадать раньше положенного срока.
В Бишкекзеленхозе объясняют это тем, больше месяца город не получал поливную воду от поставщика — Аламединского районного управления водного хозяйства (РУВХ).
Журналист 24.kg прошел по Бишкеку и посмотрел, как сегодня выглядят зеленые насаждения.
Южная магистральВода в арыках по Южной магистрали есть частично. Здесь вдоль трассы растет много берез и хвойных сортов деревьев. Некоторые из них уже совсем высохли. Но в Бишкекзеленхозе 24.kg сказали, что на это влияет не полив, а заболевание. Поэтому их скоро спилят.
произошел пожар, горело сухотравье.
Проспект Чингиза АйтматоваПочти на всех деревьях по проспекту Чингиза Айтматова листья стали опадать. В Бишкекзеленхозе проинформировали, что этой ночью по этой улице поливали сотрудники муниципального предприятия.
Чиновники отмечают, что опавшая листва это не страшно. В основном в столице сегодня желтеют и опадают листья у тополей и карагачей. При интенсивном поливе их можно восстановить в течение 10-15 дней.
Парк имени ПанфиловаДеревья в парке Панфилова и возле здания Жогорку Кенеша тоже теряют свой вид. Желтых листьев на земле очень много. Сохнут дубы, березы, тополя и карагачи.
«Город поливается тремя способами: арычный полив, поливочный водопровод и автополив. Более 70 процентов у нас занимает именно арычный полив, который обеспечивает весь город. Ежедневно мы должны получать 3,9 кубометра воды в секунду по трем каналам. Но водоподача прекратилась 8 июня, потому что из горных источников не было поступления для города. Мы же не сами забираем оттуда воду, нам поставляет Аламединское районное управление водного хозяйства», — сказала Эльнура Жолдошева.
Проблема засухи столицы появилась не сегодня, она ежегодная. Однако раньше нюансы решались быстро, в течение 7-10 дней. Но в этом году город остался без воды на один месяц и два дня. «Сегодня мы третий день как получаем воду, мы просто ее выпросили. Теперь круглыми сутками наши сотрудники, включая меня, поливаем Бишкек. Пандемия коронавируса отодвинулась на второй план, нужно спасать насаждения. И даже если завтра будет конец света, я пойду садить деревья. В целом примерно 150 человек нашего предприятия занимаются только поливом», — отметила чиновница.