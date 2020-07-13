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Общество

Столица засыхает. Когда восстановят полив, рассказали в Бишкекзеленхозе

Бишкекчане продолжают присылать в редакцию сообщения о том, что во многих районах в арыках нет воды, засыхают деревья. Листва начала опадать раньше положенного срока.

В Бишкекзеленхозе объясняют это тем, больше месяца город не получал поливную воду от поставщика — Аламединского районного управления водного хозяйства (РУВХ).

Журналист 24.kg прошел по Бишкеку и посмотрел, как сегодня выглядят зеленые насаждения.

Южная магистраль

Вода в арыках по Южной магистрали есть частично. Здесь вдоль трассы растет много берез и хвойных сортов деревьев. Некоторые из них уже совсем высохли. Но в Бишкекзеленхозе 24.kg сказали, что на это влияет не полив, а заболевание. Поэтому их скоро спилят.

Не доходя до парка «Ынтымак» практически все околодорожные насаждения вялые, а газон постепенно высыхает — арыки абсолютно сухие. Многие деревья наполовину выгорели. Кстати, около двух недель назад здесь произошел пожар, горело сухотравье.

Тем не менее на территории самого «Ынтымака» ситуация куда лучше, чем в 100 метрах от него. Почва влажная, деревья залиты водой. Однако отдельные растения все же вянут.

Проспект Чингиза Айтматова

Почти на всех деревьях по проспекту Чингиза Айтматова листья стали опадать. В Бишкекзеленхозе проинформировали, что этой ночью по этой улице поливали сотрудники муниципального предприятия.

24.kg
Фото 24.kg. Деревья столицы засыхают

Чиновники отмечают, что опавшая листва это не страшно. В основном в столице сегодня желтеют и опадают листья у тополей и карагачей. При интенсивном поливе их можно восстановить в течение 10-15 дней.

В сквере имени Тоголока Молдо ситуация аналогичная — многие деревья и газоны пожелтели, листва упала. Но сегодня территорию активно поливают и надеются оживить зеленые насаждения.

Парк имени Панфилова

Деревья в парке Панфилова и возле здания Жогорку Кенеша тоже теряют свой вид. Желтых листьев на земле очень много. Сохнут дубы, березы, тополя и карагачи.

Глава МП «Бишкекзеленхоз» Эльнура Жолдошева рассказала 24.kg, что вода для полива появилась только три дня назад.

«Город поливается тремя способами: арычный полив, поливочный водопровод и автополив. Более 70 процентов у нас занимает именно арычный полив, который обеспечивает весь город. Ежедневно мы должны получать 3,9 кубометра воды в секунду по трем каналам. Но водоподача прекратилась 8 июня, потому что из горных источников не было поступления для города. Мы же не сами забираем оттуда воду, нам поставляет Аламединское районное управление водного хозяйства», — сказала Эльнура Жолдошева.

Чтобы полностью охватить Бишкек бесперебойным поливом, согласно договору, нужно 40 миллионов 274 тысячи кубометров воды в год.

Проблема засухи столицы появилась не сегодня, она ежегодная. Однако раньше нюансы решались быстро, в течение 7-10 дней. Но в этом году город остался без воды на один месяц и два дня. «Сегодня мы третий день как получаем воду, мы просто ее выпросили. Теперь круглыми сутками наши сотрудники, включая меня, поливаем Бишкек. Пандемия коронавируса отодвинулась на второй план, нужно спасать насаждения. И даже если завтра будет конец света, я пойду садить деревья. В целом примерно 150 человек нашего предприятия занимаются только поливом», — отметила чиновница.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159239/
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