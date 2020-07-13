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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Мэрия Бишкека продолжает искать врачей в дневные стационары

В Бишкекских дневных стационарах не хватает врачей и медсестер. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

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По ее данным, медики не успевают, сильно устают.

В мэрии обещают, что обратившихся обеспечат жильем и питанием. Оплата труда будет производиться как при карантинно-казарменном режиме. Врачи будут получать 2 тысячи 300 сомов, средний медицинский персонал и работники других служб и ведомств, специально привлеченные к работе, — 2 тысячи сомов, младший медицинский персонал — 1 тысячу 800 сомов за каждый день работы.

График работы с 8.00 до 20.00.

Подробную информацию можно получить по номерам: 0770939993 — Виктория, 0500848848 — Тансуу.

Отметим, ранее в муниципалитете сообщали, что наплыв больных уменьшился. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159233/
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