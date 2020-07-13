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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Минздрав еще раз подчеркивает: самолечение может привести к осложнениям

«Самолечение может привести к осложнениям, которые могут угрожать жизни человека», — заявила сегодня на брифинге начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, население, чтобы уберечься от коронавируса и внебольничной пневмонии или вылечиться от них, чаще всего использует рецепты, которыми делятся в социальных сетях, а также соседи и знакомые.

Но в Минздраве еще раз напоминают, что самостоятельное лечение антибиотиками, гормональными препаратами, лекарствами для лечения гепатита С или ВИЧ не рекомендуется.

«Мы такие препараты ни в коем случае не рекомендуем. Самое главное, нужно наблюдать за своим состоянием и не пропустить тот порог, когда нужно госпитализироваться. Речь идет о таких симптомах, как учащение отдышки и затрудненное дыхание. Когда человек попадает в больницу, то самолечение до этого и использование самодельного инструментария, химических смесей чревато, может привести к осложнениям», — подчеркнула она.

«Часто мы слышим, что используются антибиотики четвертого поколения без анализа на чувствительность, без оценки состояния пациента. Если у человека есть какие-либо хронические заболевания, то такое применение антибиотиков может только ухудшить его состояние и осложнить лечение в стационаре», — заключила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159210/
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