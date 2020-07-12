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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Глава Минздрава и его заместитель лечатся в инфекционной больнице в Бишкеке

Сообщение о том, что министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов и его заместитель Нурболот Усенбаев улетели на лечение в Германию, не соответствует действительности. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

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Уточняется, что оба чиновника находятся в Республиканской клинической инфекционной больнице.

«Министр с диагнозом «внебольничная пневмония» и его заместитель с коронавирусом не покидали пределы страны, они оба находятся в инфекционной больнице», — сказали редакции.

Отметим, в социальных сетях появилась информация о том, что Сабиржан Абдикаримов и Нурболот Усенбаев отправились за границу на лечение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159175/
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