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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19 в Кыргызстане. Скончался доктор медицинских наук Раушанбек Алымкулов

В Бишкеке на 64-м году жизни скоропостижно скончался доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой клинической реабилитологии и физиотерапии Кыргызской государственной медицинской академии Раушанбек Алымкулов. Об этом 24.kg сообщили в вузе.

Раушанбек Алымкулов родился во Фрунзе. В 1979-м окончил факультет педиатрии КГМИ. В 1991 году поступил в аспирантуру НИИ педиатрии Академии медицинских наук СССР (Москва).
 
Работал врачом-педиатром в центральной больнице Сокулукского района, научным сотрудником, ассистентом, доцентом.
 
С 2000-го руководил кафедрой клинической реабилитологии и физиотерапии КГМА. В 2003 году ему присвоено звание профессора по специальности «Курортология и физиотерапия».
 
Автор более 60 научных работ, в том числе 2 монографий.
 
По предварительным данным, Раушанбек Алымкулов скончался от внебольничной пневмонии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159169/
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