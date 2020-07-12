Финпол выявил спекулянтов, продающих лекарства по завышенным ценам

В Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями сообщили, что установлен ряд лиц, продающих лекарства по завышенным ценам.

В ведомстве проинформировали о том, что в настоящее время по всей территории республики осуществляются регулярные рейдовые выезды, направленные на предотвращение необоснованного завышения стоимости лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Сотрудники Финпола установили, что некие физические лица осуществляют перепродажу лекарственных препаратов по завышенным ценам, тем самым пытаясь незаконно (без соответствующей лицензии) нажиться на происходящем ажиотаже и нехватке лекарств.

Данный факт послужил основанием для проведения дальнейших контрольных закупок со стороны ГСБЭП.

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В рамках досудебного производства, зарегистрированного по фактам завышения стоимости лекарственных средств, проведены контрольные закупки, при которых установлен ряд фактов продажи препаратов физическими лицами без соответствующих разрешительных документов по завышенной цене.

В ведомстве рассказали, что сотрудники приобрели клексан в нескольких точках Бишкека. Цена варьировалась от 8 тысяч до 14 тысяч сомов.

Фото пресс-службы ГСБЭП.. Контрольная закупка Финпола.

В отношении спекулянтов проводится досудебное производство, по итогам которого их действиям будет дана соответствующая правовая оценка с принятием окончательного процессуального решения.

Недобросовестных граждан, занимающихся продажей жизненно важных лекарственных средств по завышенной стоимости, Финпол предупреждает: не стоит пользоваться сложившейся ситуацией и наживаться на жизни своего же народа.