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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Казахстанцы восхищены волонтерами Кыргызстана: какое чудо патриотизма

«Казактар, вы только посмотрите, какое чудо патриотизма и единства нации демонстрирует Кыргызстан на фоне нашего беспредельного мародерства! Там тоже две недели был полный крах государственной медицины, пока за дело не взялись волонтеры» — так прокомментировал работу добровольцев нашей страны преподаватель Евразийского национального университета имени Николая Гумилева Жан Гаскин.

По его словам, только в Бишкеке волонтеры и меценаты открыли более 15 дневных стационаров в помещениях тойканы и гостиниц. Все они работают отдельно и независимо от государственных больниц.

«Волонтерские центры оборудовали их койками, кол-центрами и рекрутировали на работу в них всех медиков — пенсионеров и студентов. Водители-волонтеры привозят туда тяжелых на своих машинах. В эти стационары волонтеры завозят все необходимые лекарства, где после осмотра врачей медсестры откапывают разжижающими растворами всех нуждающихся, вентилируют их легкие кислородом. О питании и обеспечении бельем я вообще не говорю. Государство перестало мешать населению и на время эпидемии полностью открыло границы для завозимых волонтерами препаратов, тестов, медикаментов и оборудования. Они не облагаются налогом и выдаются бесплатно всем больным стационара. В первые дни только в Бишкеке туда поступало до 1 тысячи 300 новых больных. Сейчас их поступает вдвое меньше», — отмечает Жан Гаскин.

По его мнению, республика реально выходит на плато.

«Медоборудование и лекарства безостановочно самолетами и фурами перебрасываются в Бишкек волонтерами из Китая и Турции. Деньги дают все — патриотизм кыргызов зашкаливает. Такие дневные стационары сейчас по всей стране. Местные умельцы изготавливают для них недостающие медприспособления, переболевшие COVID-19 помогают в уходе за больными. Поэтому почти всех быстро ставят на ноги, не упуская начальный, самый важный, период болезни. На народную беду откликнулись все кыргызские бизнесмены. И даже кыргызские воры не остались в стороне от нужд бедствующего народа. Не то, что наши нелюди из списка Forbes. Быргемыз!» — заключил Жан Гаскин.

 
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159143/
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