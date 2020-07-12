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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19 в Кыргызстане. Где в Бишкеке можно пройти компьютерную томографию

После ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом и внебольничной пневмонией возросла нагрузка не только на государственные, но и на частные клиники, где диагностируют болезнь. К медицинским центрам, где делают рентген и компьютерную томографию легких, с самого утра не прорваться — везде очереди. Записаться можно только на неделю вперед.

24.kg для вашего удобства предлагает список с контактами и адресами всех медцентров, где есть рентген-аппарат и компьютерный томограф.

В Республиканском диагностическом центре нет томографа, но есть цифровой рентген. Стоимость — 800 сомов. Проходить рентген можно с 8.00, заранее не записывают, очередь живая.

Центр работает с 8.00 до 20.00. Адрес: улица Киевская, 27. Телефоны: 0312435423, 0312435471, 0312435410.

Медико-диагностический центр «Систем». Работает с 9.00 до 20.00 с понедельника по субботу. Адрес: улица Юнусалиева, 57. Стоимость рентгена легких — 600 сомов.

В центре «Кортекс» можно сделать компьютерную томографию (КТ) легких за 3 тысячи 600 сомов.

Центр работает с 8.00 до 17.30 по адресу: улица Ибраимова, 103. Контактные телефоны: 0555552233, 0312911999.

В клинике «Неомед» сейчас можно сделать только рентген, он стоит 800 сомов. Цена на компьютерную томографию легких — 3 тысячи 875 сомов, но ее временно не делают.

Важная информация. Если у вас температура, в «Неомеде» вы не сможете сделать рентген.

Центр работает с 9.00 до 18.00 по адресу: улица Орозбекова, 46. Запись на рентген ведется по телефонам: 0312906090, 0772906090, 0555906090.

Центр лучевой диагностики «Юрфа» находится по адресу: улица Токтогула, 135.

Рентген легких в этом медучреждении стоит 800 сомов, а компьютерная томография — 2 тысячи 600 сомов. Рентген и КТ легких можно снимать круглосуточно.

На сайте центра «Юрфа» указывается, что кол-центр временно не работает.

В клинике «Веданта» имеются и томограф, и рентген-аппарат. Однако стоимость услуг не указана.

Медучреждение работает с 8.00 до 18.00 и находится по адресу: улица Фучика, 34.

Компьютерную томографию и рентген можно сделать и в медицинском центре TOMEX. Стоимость рентгена — 800 сомов, КТ — 3 тысячи 600 сомов.

График работы рентген-кабинета: с понедельника по пятницу с 8.00 до 14.00, в субботу — с 8.00 до 13.00. Компьютерную томографию делают с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в субботу — с 8.00 до 15.00.

Обследования проходят в порядке живой очереди.

На странице медцентра в Facebook указывается, что в день специалисты могут принять до 30 человек на компьютерную томографию и до 50 человек — на рентген. Центр находится по адресу: улица Панфилова, 165. Телефоны для справок: 0312668076, 0708667076.

Компьютерную томографию легких делают и в медицинском центре «Авиценна». Известно, что КТ в медучреждении стоит 3 тысячи 200 сомов. Медцентр находится по адресу: улица Джунусалиева, 83 (бывшая улица Орджоникидзе). Контактные номера: 0312909001, 0505909009.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159136/
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