От шока до радости. Как проходят нелегкие будни волонтеров Бишкека

После того как в Бишкеке открылись дневные стационары для приема пациентов с ОРВИ и легкой формой пневмонии, на помощь врачам пришли волонтеры. Это обычные жители столицы, молодые девушки и парни, которым небезразлична судьба своего народа.

Они не умеют ставить капельницы и делать уколы, ни у кого из них нет медицинского образования, но сегодня без них и без того тяжелая ситуация стала бы еще хуже.

О буднях помощников

Журналиствстретился с членами волонтерского движения «Сообща». Они рассказали, что заставило их прийти на помощь врачам и мэрии города и как проходят рабочие дни.

Работа волонтеров проходит с 9.00 до 21.00. Не многие знают, что они помогают и врачам в центрах семейной медицины. Каждый день с утра до вечера два добровольца регистрируют пациентов, которые приходят за медпомощью в ЦСМ № 14 возле рынка «Дордой», рассказывает Айгуль Курбанбаева.

Поначалу мы за свои деньги покупали СИЗ, сейчас нас обеспечивают добровольцы, которые могут помочь финансово. Излишки мы отдаем медикам. Айгуль Курбанбаева

Почему становятся волонтерами?

«Сколько бы ни говорили, что с симптомами COVID-19 сюда приходить нельзя — для этого есть стационары, люди все равно идут. Поэтому наши ребята регистрируют и таких пациентов, берут анализы. Если болезнь подтверждается, то их отправляют в дневной стационар, который находится в средней школе № 94. Работы на самом деле много, временами нам не хватает средств индивидуальной защиты (СИЗ). По себе знаю, менять их надо через четыре часа, потому что ты сильно потеешь, костюм пачкается, бахилы и чепчики рвутся. Как врачи по восемь-девять часов в них находятся, я не представляю», — говорит девушка.

«Только объединившись мы можем пронести такую ношу», — отмечают волонтеры.

Идею объединиться и прийти на помощь здравоохранению в социальных сетях распространила известная футболистка в Кыргызстане Айдана Оторбаева. «Я готова волонтерить, помогать медицинскому персоналу, быть на побегушках или относить еду... Хоть как-то облегчить им работу», — написала она.

Когда нас впустили в помещение, мы были шокированы происходящим. Айгуль Курбанбаева

В Telegram создали группу, где поначалу состояли 40 человек, сегодня — примерно 350. «Мы собрались впятером и пошли в обсервацию по улице Интергельпо. У нас не было денег, мы не владели какой-то информацией, у нас была только цель — сделать что-нибудь. Уже не было сил сидеть и смотреть на плачевную ситуацию в стране», — подчеркивает Айгуль Курбанбаева.

По словам волонтера, пациентов в учреждении было много, а врач один. Никто не успевал оказать помощь всем. «Когда мы убирались в помещении, пациенты просили помощи у нас, чтобы мы им поставили капельницы или сделали уколы. Им было тяжело объяснить, что у нас нет медобразования. По факту мы начали заниматься логистикой — к самым тяжелым больным звали медсестер, бегали туда-сюда. Мы сразу поняли, что необходимы, и по умолчанию решили, что будем продолжать выходить каждый день», — говорят волонтеры.

Они ответственно подошли к ситуации. Команду собрали из тех, кто живет отдельно от родителей и родственников, которые находятся в зоне риска. Есть те, кто ночует в хостеле.

Волонтерские истории

Тяжелых историй день за днем становится все больше.

В первые дни, когда приезжала домой, я запиралась в ванной и плакала. Никому нельзя высказаться, потому что я сама выбрала такой путь. Айгуль Курбанбаева

«В первый день, когда мы пошли в стационар во Дворце спорта, тяжелых заболевших там не было. Потом появились. Был момент, когда столкнулись со смертью. Нам сказали, чтобы убрали тело, потому что медперсонал не успевает. Мы были в шоке, тряслись и плакали. Но потом собрались, раз уж взялись за дело, нужно идти до конца. Сегодня мы не даем волне эмоций захлестнуть нас, никто же нас утешать не будет. Учимся реагировать на самые тяжелые ситуации», — рассказывает Айгуль Курбанбаева.

Позитивные моменты в волонтерской работе тоже есть. «Когда мы сидим голодные, уставшие, нам привозят поесть. Мы не просим ни у кого, так происходит. Это не описать словами, одни положительные эмоции, это так приятно. Волонтеры не привыкли принимать помощь, мы привыкли помогать. А когда кто-то нам помогает, миллион раз уточняем: «Это точно нам? Вы ничего не перепутали?» — делится девушка.

Молодые люди ведут отчетность, кто им помог и на какую сумму, под рукой всегда есть чеки и записи.

Каждый день после закрытия дневных стационаров с 19.00 до 20.00 волонтеры убираются в них, моют полы, дезинфицируют помещения.

Фото 24.kg. Дневной стационар в средней школе № 94

«Но мы не выбираем, где будем убираться. Где мы нужны, туда и пойдем. Будь то обсервация или стационар. Примерно в 21.00 освобождаемся, проводим мини-сбор, подводим итоги дня, планируем грядущий день. Ложимся спать в 00.00-1.00. И с утра все по новой», — замечают добровольцы.

Финансовая помощь для нужд врачей и пациентов через «ЭЛСОМ»:

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