На Иссык-Куле на 10 дней приостановили внутренние пассажирские перевозки

В Иссык-Кульской области приостановили работу общественного транспорта на 10 дней. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, с 10 июля будет приостановлена работа межрегиональных пассажирских перевозок, а также внутри области.

«Службы такси должны придерживаться санитарно-эпидемиологических норм и не допускать заполнения салона автомобиля не более 70% от количества посадочных мест. Соответствующие структуры будут вести контроль за ценовой политикой служб такси», — отмечает штаб.

При этом разрешается деятельность микроавтобусов, имеющих договоренность с туроператорами.