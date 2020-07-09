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Общество

На Иссык-Куле на 10 дней приостановили внутренние пассажирские перевозки

В Иссык-Кульской области приостановили работу общественного транспорта на 10 дней. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, с 10 июля будет приостановлена работа межрегиональных пассажирских перевозок, а также внутри области.

«Службы такси должны придерживаться санитарно-эпидемиологических норм и не допускать заполнения салона автомобиля не более 70% от количества посадочных мест. Соответствующие структуры будут вести контроль за ценовой политикой служб такси», — отмечает штаб.

При этом разрешается деятельность микроавтобусов, имеющих договоренность с туроператорами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158896/
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9 июля, четверг
15:59
На Иссык-Куле на 10 дней приостановили внутренние пассажирские перевозки На Иссык-Куле на 10 дней приостановили внутренние пасса...
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