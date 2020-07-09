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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке и Оше запустили горячие линии по оказанию психологической помощи

В Бишкеке и Оше запустили горячие линии по оказанию психологической помощи населению в ситуации кризиса, вызванного эпидемией COVID-19. Об этом сообщили в Фонде «Сорос — Кыргызстан».

По его данным, для этого проекта разработали клинический протокол по организации и проведению дистанционных психологических и психотерапевтических консультаций.

«Из средств чрезвычайного фонда для борьбы с эпидемией в КР выделили $17 тысяч 182 на обучение 12 специалистов в сфере психического здоровья и оборудование двух кол-центров в Бишкеке на базе Республиканского центра психического здоровья и в южной столице на базе Ошского ЦПЗ», — рассказали в фонде.

Звонки на горячие линии принимают от всех жителей страны, и они бесплатные. Время работы центров — с 8.00 до 20.00 с понедельника по субботу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158895/
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