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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Иссык-Кульский район закрывается на 10-дневную самоизоляцию: угроза COVID-19

В Иссык-Кульском районе пройдет 10-дневная акция самоизоляции. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что основной целью самоизоляции являются предотвращение распространения коронавируса и стабилизация ситуации в регионе.

Жители в этот период не будут выезжать за пределы области, района и села. Местные жители, прибывшие из других регионов, районов и городов, будут взяты на учет, им рекомендуется уйти на домашний карантин.

Туристическую зону в Иссык-Кульской области пока не будут закрывать, сообщили вчера 24.kg в аппарате полномочного представителя правительства в регионе. Ранее местные жители подняли вопрос о том, чтобы временно запретить въезд на территорию области. Однако предложение не нашло поддержки.

Прием туристов осуществляется в порядке, принятом 1 июня.

Отметим, что в Иссык-Кульский район входят 30 сел, в том числе Бостери, Кара-Ой (Долинка), Сары-Ой, Чок-Тал, Тамчи, Григорьевка, Семеновка и другие, административный центр — город Чолпон-Ата.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158803/
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